أفاد المكتب الإعلامي في قطاع غزة، بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 597 مجزرة في حق العائلات الفلسطينية استشهد فيها 3813 غالبيتهم نساء وأطفال.



ونقلت قناة الجزيرة، عن المكتب قوله في إيجاز صحفي، مساء الاثنين، إن أكثر من 181 ألف وحدة سكنية تضررت بفعل العدوان المستمر، منها أكثر من 20 ألف وحدة دمرت كليا.



وأشار المكتب الإعلامي، إلى أن هناك نحو مليون و400 ألف نازح (داخلي) بسبب العدوان الإسرائيلي بنسبة تصل إلى 70% من سكان القطاع.



ولفت إلى أن عدد شهداء العدوان في مناطق جنوب القطاع وصل إلى 1652 شهيدا، وهي المناطق التي أوهم الاحتلال مواطني غزة بأنهم آمنة، ودعاهم للتوجه إليها.



ودخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ17 على التوالي، ما أسفر حتى الآن عن تسجيل 5182 شهيداً و17101 مصاباً، علما بأن هذه الإحصاءات تشمل الشهداء والجرحى الذين سقطوا في الضفة الغربية المحتلة أيضا في ظل الاعتداءات التي ترتكبها قوات الاحتلال هناك.