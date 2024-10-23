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شهدت محافظة حضرت شرقي اليمن، اليوم الأربعاء، احتجاجات شعبية غاضبة تنديدا بتدهور الخدمات، خصوصا التيار الكهربائي.

وتم تنظيم هذه الاحتجاجات في شوارع مدينة الشحر بمحافظة حضرموت، وشارك فيها مئات المواطنين.

وقال الناشط المقيم في حضرموت عبدالجبار باجبير لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن جميع شوارع مدينة الشحر شهدت مظاهرات غاضبة شارك فيها المئات من السكان احتجاجا على تدهور الخدمات، بما في ذلك التيار الكهربائي.

وأضاف باجبير أن هذه الاحتجاجات الشعبية شملت أعمال شغب وقطع شوارع وإشعال إطارات. ولفت إلى أن مظاهرات اليوم تأتي امتدادا لاحتجاجات في معظم مدن ساحل حضرموت بسبب انهيار منظومة الكهرباء.