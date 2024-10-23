اليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 43 حالة

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع وفيات وباء الكوليرا بمحافظة تعز إلى 43 حالة منذ مطلع العام 2024.

وذكر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن عدد الوفيات جراء مرض الكوليرا في المحافظة ارتفع إلى 43 حالة، منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم 23 أكتوبر".

وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في هذه المحافظة الأكثر سكانا باليمن ارتفع إلى 6 آلاف و682 خلال الفترة ذاتها، بينها 781 حالة مؤكدة بالفحص المخبري.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية.