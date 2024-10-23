 اليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 43 حالة - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أكتوبر 2024 11:43 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

اليمن: ارتفاع وفيات الكوليرا في تعز إلى 43 حالة

د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 11:33 م | آخر تحديث: الأربعاء 23 أكتوبر 2024 - 11:33 م

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، اليوم الأربعاء، ارتفاع وفيات وباء الكوليرا بمحافظة تعز إلى 43 حالة منذ مطلع العام 2024.

وذكر تيسير السامعي، مسؤول الإعلام في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) أن عدد الوفيات جراء مرض الكوليرا في المحافظة ارتفع إلى 43 حالة، منذ مطلع العام الجاري حتى اليوم 23 أكتوبر".

وأضاف أن عدد حالات الإصابة بالكوليرا في هذه المحافظة الأكثر سكانا باليمن ارتفع إلى 6 آلاف و682 خلال الفترة ذاتها، بينها 781 حالة مؤكدة بالفحص المخبري.

ويعاني القطاع الصحي في اليمن تدهورا حادا جراء تداعيات الحرب المستمرة في البلاد منذ نحو عشر سنوات.

كما يعاني هذا القطاع من نقص حاد في التمويل، ما جعل معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات طبية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك