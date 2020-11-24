 الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي من عدّة مواقع في نهم والمخدرة - بوابة الشروق
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الجيش اليمني يدحر مليشيا الحوثي من عدّة مواقع في نهم والمخدرة

الجيش اليمني - ارشيفية
الجيش اليمني - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 11:16 م | آخر تحديث: الإثنين 23 نوفمبر 2020 - 11:16 م
أعلن الجيش الوطني اليمني، نجاح قواته بدعم من المقاومة الشعبية في دحر مليشيا الحوثي الانقلابية من عدة مواقع في جبهات نهم والمخدرة خلال معارك الساعات الماضية.

وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية، إن المعارك أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 عنصر من المليشيات وجرح آخرين بينهم عناصر تنتحل رتباً عسكرية كبيرة.

وأوضح أن مدفعيه الجيش الوطني اليمني شنّت قصفاً مكثّفاً استهدف عدد من المواقع والتجمعات التابعة للعدو في تلك الجبهات، وكبدتها خسائر فادحة في المعدات والأرواح.

وبالإضافة إلى ذلك، استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن بعدّة غارات تعزيزات ومواقع وتجمعات حوثية في مواقع متفرقة وأسفرت أيضاً عن تدمير عدد من الآليات القتالية إلى جانب خسائر أخرى في الأرواح.

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