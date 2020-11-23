متحدث الوزراء: لا توجد أية نية لمد فترة التصالح على مخالفات البناء

قال نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إنه لا توجد أية نيه حتى الآن، لمد فترة التصالح على مخالفات البناء، منوهًا بأن أعداد الطلبات وصلت إلى نحو 2 مليون و400 ألف.

وأضاف سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء الإثنين، أن معظم الطلبات للمخالفات المرتكبة تم استيعابها، مؤكدًا أن الفترة تنتهي كما هي في 30 نوفمبر الجاري.

وأوضح أن هناك عدة مبادرات مجتمعية، تبناها رجال أعمال ومنظمات مجتمع مدني وأحزاب، أطلقت للتكفل بغير القادرين على توفيق أوضاعهم.

ولفت إلى أن هذه المبادرات غطت جزء كبير من غير القادرين على سداد قيمة التصالح، مضيفًا: «الشكوى من ها الجزء قلت بشكل كبير، كل من غير قادر على التصالح يمكنه الاتصال بإحدى هذه المنظمات».