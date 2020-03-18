الضرائب: تقديم الإقرارات الضريبية لشهري سبتمبر وأكتوبر 30 نوفمبر الجاري

قال الدكتور محسن الجيار، مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب، إن قانون «القيمة المضافة» ألزم كل المسجلين بتقديم إقرار ضريبي عن كل شهر، معقبًا: «كانت مهلة تقديم الإقرار هما الشهرين التاليين لانتهاء الفترة الضريبية».

وأضاف الجيار، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد، الذي صدر في 19 أكتوبر 2020، عدل مهلة تقديم الإقرار لتصبح شهرًا واحدًا بدلًا من اثنين.

وأوضح أنه بانتهاء أكتوبر 2020، كان لا بد من التنويه وجذب انتباه المسجلين إلى أن مدة تقديم الإقرار هو نهاية نوفمبر وليس ديسمبر، حسب القانون المعدل.

وناشد المسجلين في ضريبة القيمة المضافة، قائلًا إن إقرار شهري سبتمبر وأكتوبر 30 نوفمبر الجاري.

وأعلن رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، أنه يجب على المكلف بالضريبة على القيمة المضافة تقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020، وذلك لتجنب التعرض للعقوبات المقررة لأحكام هذا القانون.

أوضح «عبدالقادر» في بيان صحفي، الاثنين، أن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أكتوبر 2020 هو 30 نوفمبر الجاري، وذلك وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، لافتًا إلى أنه يمكن الاتصال على الخط الساخن رقم 16395 الرد على كل الاستفسارات.