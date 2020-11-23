أوكرانيا تسجل 10945 إصابة جديدة و124 وفاة بفيروس كورونا

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أعلن وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف، اليوم الاثنين، تسجيل 10 آلاف و945 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى 635 ألفا و689 حالة.

وقال ستيبانوف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بحسب ما نقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 تشمل 491 طفلا و447 من العاملين في القطاع الصحي في أوكرانيا.

وأضاف وزير الصحة الأوكراني أنه تم تسجيل 124 حالة وفاة فيما تماثل 4143 شخصا للشفاء وانتقل ألف و165 إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وشهدت العاصمة كييف أكبر عدد من الحالات المؤكدة تليها منطقة دنيبروبتروفسك ثم منطقة زيتومير تليها زابوريزهيا.