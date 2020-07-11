السعودية: اقتحام الحوثيين سفارة واشنطن في صنعاء عمل إجرامي

أكدت السعودية، اليوم الثلاثاء، أن اقتحام الحوثيين سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في العاصمة اليمنية صنعاء عمل إجرامي ينتهك الأعراف والقوانين.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاقتحام مليشيا الحوثي الإرهابية مقر سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في صنعاء باليمن الشقيق، واحتجازها عددا من منسوبي السفارة والعاملين بها.

وأكدت الوزارة، أن هذا العمل الإجرامي الذي قامت به مليشيا الحوثي الإرهابية يعد انتهاكا صارخا للأعراف والقوانين الدولية، كما تطالب وزارة الخارجية السعودية بسرعة الإفراج عن منسوبي السفارة الأمريكية.

وشددت الخارجية السعودية، على أهمية وقوف المجتمع الدولي بشكل حازم أمام الانتهاكات التي تقوم بها مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن الشقيق، وأهمية تنفيذ القرارات الدولية بالوصول إلى حل سياسي شامل يضمن الأمن والاستقرار لليمن وشعبه الشقيق.

وكانت الولايات المتحدة، قد دعت يوم الخميس الماضي جماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري عن موظفين يمنيين يعملون في سفارتها بصنعاء.

وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أنه تم الإفراج عن غالبية الموظفين المحليين في السفارة الأمريكية في صنعاء، مشيرا إلى اقتحام مسلحين حوثيين مجمع السفارة المغلقة منذ 2015 عندما نقلت الولايات المتحدة موظفيها الدبلوماسيين إلى الرياض بسبب الحرب في اليمن.

وأضاف أن موظفين يمنيين في سفارتنا ما زالوا محتجزين دون تفسير وندعو إلى الإفراج الفوري عنهم.

ودعا المتحدث، جماعة الحوثي إلى إخلاء المقار فورا وإعادة جميع الممتلكات الأمريكية التي تم الاستيلاء عليها.

وغادرت معظم البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، العاصمة صنعاء عقب سيطرة جماعة الحوثيين عليها ومعظم المحافظات في يناير 2015.