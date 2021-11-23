وزير الرياضة ينهي أزمة رفع الأثقال قبل بطولة العالم

تدخل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحل أزمة منتخب رفع الأثقال حيث تم اليوم بالفعل دفع الغرامة المستحقة على الاتحاد المصرى لرفع الاثقال واستئناف النشاط مرة اخرى.

وجاءت أزمة الأثقال بعد ان نشر الاتحاد الدولي أمس قوائم اسماء اللاعبين المبدئية الذي يحق لهم المشاركة في بطولة العالم لرفع الأثقال بالعاصمة طشقند بأوزبكستان والتي مقرر إقامتها في الفترة من 7 ديسمبر 2021 وحتي 17 ديسمبر 2021، وخلت من إسم أي رياضي من مصر.

وجاء قرار الاتحاد الدولى برفض مشاركة مصر في أي بطولة دولية بعد انتهاء الإيقاف لمدة عامين بسبب عدم دفع قيمة الغرامة كاملة والمقدرة بـ200 ألف دولار كان قد تم دفع جزء منه مقدر بـ40 ألف دولار وقامت الوزارة اليوم بتحويل الدفعة الأخيرة المقدرة بـ160 ألف دولار.

وأنهت وزارة الرياضة الأزمة حيث تم تحويل المبلغ المتبقي والمقدر بـ80 ألف دولار للاتحاد الدولي حتى تتمكن مصر من المشاركة في أي بطولة دولية وأولها بطولة العالم بأوزبكستان.