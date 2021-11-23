قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو "إن نشاط القاذفات الاستراتيجية الأمريكية بالقرب من الحدود الشرقية الروسية قد ازداد بشكل ملحوظ، وإن الطيارين الأمريكيين يتدربون على القيام بضربات صاروخية"، مشيرا إلى أن هذه التصرفات تشكل تهديداً للصين أيضاً.

وأضاف شويجو ، فى تصريح خلال اتصال هاتفي مع نظيره وزير الدفاع الصيني وي فنج خه اليوم الثلاثاء، "نرصد زيادة ملحوظة في أعداد الطلعات الجوية بالقرب من الحدود الروسية، ففي عام 2020 وحده أجرى الطيران الاستراتيجي الأمريكي 22 رحلة فوق بحر أوخوتسك، بينما قام بثلاث رحلات فقط في عام 2019"، لافتا أن تصرفات القاذفات الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديداً ليس لروسيا وحسب، وإنما للصين أيضاً.

وأوضح أن أطقم القاذفات الأمريكية تتدرب على الوصول إلى مدى استخدام صواريخ "كروز" و إجراء ضربات صاروخية مفترضة ، وفي جميع الحالات، كشفت دفاعتنا الجوي في الوقت المناسب عن القاذفات الاستراتيجية الأمريكية وأنشأت آلية مراقبة مستمرة ونفذت تدابير لمنع الحوادث"، مؤكدا أن التنسيق الروسي الصيني في ظل هذه الأوضاع يُصبح عامل استقرار في الشؤون العالمية.