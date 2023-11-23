«كاف» يستعرض مواعيد مباريات الجولة الأولى من مجموعات دوري الأبطال

نشر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الحالي.

الأهلي وبيراميدز يمثلان مصر في هذه النسخة من البطولة، حيث يقع الأهلي في المجموعة الرابعة مع ميدياما الغاني، شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني، فيما يقع بيراميدز في المجموعة الأولى رفقة صن داونز الجنوب إفريقي، مازيمبي الكونغولي ونواذيبو الموريتاني.

ويفتتح بيراميدز مباريات الجولة الأولى بمواجهة صعبة أمام مازيمبي على ملعب الدفاع الجوي في السادسة مساء غدٍ، الجمعة، وفي التاسعة من اليوم ذاته يلتقي شباب بلوزداد في الجزائر مع ضيفه يانج أفريكانز.

فيما تقام 5 مباريات يوم السبت، يفتتحها سيمبا التنزاني بمواجهة أسيك ميموزا الإيفواري في الثالثة عصرًا، ويلتقي بترو أتلتيكو الأنجولي مع الهلال السوداني في السادسة عصرًا في أنجولًا، وفي التوقيت ذاته يقام ديربي تونس بين النجم الساحلي والترجي.

وفي التاسعة مساءً يستضيف الأهلي فريق ميدياما الغاني، وتختتم مباريات اليوم بمواجهة الوداد المغربي مع جوانج جلاكسي البوتسواني.

وتختتم الجولة الأولى يوم الأحد، حيث يستضيف صن داونز الجنوب إفريقي فريق نواذيبو الموريتاني في الثالثة عصرًا.