يسري نصر الله يكشف عن رد أحمد زكي الغاضب على رفضه في «مرسيدس»

كشف المخرج يسري نصر الله، عن كواليس رفضه طلب الفنان الراحل أحمد زكي المشاركة في فيلم «مرسيدس».

وقال خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» عبر شاشة «ON E»: «أعرف أحمد زكي منذ أيام دراسته في معهد التمثيل، وكان يأتي لزيارة المخرج شادي عبد السلام، رحمه الله، الذي كان جاري في نفس العمارة».

ورأى أنه لم يكن مناسبا أن يقدم الراحل أحمد زكي الدور، موضحا أن قصة الفيلم كانت تدور حول سيدة أنجبت طفلا أبيض البشرة من أب إفريقي أسود البشرة.

وتساءل:«إزاي أقدم أحمد زكي أبيض زيادة عن اللازم هدهنه؟»، متابعا: «أحمد طلب تمثيل الدور، فقلت له: أنت عارف قد إيه بحبك، لكن مش هينفع.. فرد: (أنا هعمله، وأنت مش عايزني أمثله؛ لأنك مش مقتنع إني أقدم دور أرستقراطي».

وشدد على أن الأمر لا علاقة له بالشخصية الأرستقراطية؛ بل بلون البشرة والجسم، مضيفا: «قلت له مش هقدر أصدق أنك ابن يسرا! فقال لي (روح حط السيناريو في البنك زي الذهب، ولما تبقى مخرج بحق وحقيقي أبقى تعال اعمله).. قولت له أنا مش هطول؛ لكن صدقني الفيلم سيخرج بشكل سيئ».