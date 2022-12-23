غلق باب التصويت في انتخابات نادي القضاة وبدء عملية الفرز

أغلقت اللجنة المشرفة على الانتخابات الكلية لنادي القضاة، باب التصويت في السادسة مساء اليوم، وبدأت عمليات فرز الأصوات فى إحدى القاعات بدار القضاء العالى.



وبدأت عملية التصويت في العاشرة صباح اليوم، وتوافد القضاة وأعضاء النيابة العامة بكثافة على دار القضاء العالي للمشاركة في التصويت.



ويتنافس على مقعد رئيس النادي كل من: الرئيس الحالي المستشار محمد عبد المحسن نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد الذهبي الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار مصطفى بدير الرئيس بمحكمة الاستئناف.



وتُجرى العملية الانتخابية لاختيار رئيس النادي، و5 مقاعد مخصصة للمستشارين، و5 مقاعد للقضاة ورؤساء المحاكم، و5 مقاعد لأعضاء النيابة العامة، إلى جانب المقعد المخصص للمستشارين الذين اكتمل عطاؤهم (المتقاعدين).



وبالتزامن مع العملية الانتخابية يعقد نادي القضاة الجمعية العمومية العادية، والتي تُعرض خلالها موازنة النادي عن الدورة المنتهية لاعتمادها، ومناقشة الأمور التي تخص شئون القضاة.