إحباط محاولة جلب وتهريب كمية من الكبتاجون قيمتها 4 مليارات جنيه

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- الداخلية تعد كمينًا للشحنة الواردة عبر ميناء بحري بهدف إعادة تهريبها خارج البلاد وتلاحق عناصر التشكيل العصابي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إحباط محاولة تشكيل عصابى جلب وتهريب كمية من عقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء بحري، تقدر قيمتها 4 مليارات جنيه.

وذكرت الداخلية في بيان الأربعاء، أن تحريات قطاع مكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، توصلت إلى اعتزام تشكيل عصابى يضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة، جلب شحنة كبيرة من عقار "الكبتاجون" المخدر لإعادة تهريبها لخارج البلاد عبر أحد الموانئ البحرية المصرية إلى إحدى الدول، باستخدام سيارة نقل مقطورة.

وأضافت أنه من خلال الرصد والتتبع أمكن تحدد وضبط السيارة المشار إليها وقائدها بكمين أعد خصيصاً له حال وصولها للميناء، وتبين استخدامه مخابئ سرية "داخل أجزاء ماكينات خراطة" لنقل شحنة الكبتاجون تحت ساتر حمل السيارة لرسالة مشمولها المستندى "ماكينات خراطة متنوعة، ومعدات تصنيع البلاط والأسمنت".

وبعد استخراج الأقراص من داخل أجزاء ماكينات الخراطة، تبين أنها 3 ملايين قرص مخدر لعقار الكبتاجون.

وباستكمال تتبع باقى عناصر التشكيل العصابى وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط 4 عناصر "أحدهم القائم على الجلب" بمحافظتى القليوبية والشرقية.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين إجراميين آخرين أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول، متواجدان خارج البلاد، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وأشارت الداخلية أن ذلك يأتي ستمراراً للنجاحات الأمنية المتوالية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية فى توجيه الضربات الإستباقية لمتجرى المواد المخدرة لما تمثله من خطورة، والحيلولة دون اتخاذ البلاد معبراً لتلك السموم للدول الأخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.