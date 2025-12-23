العراق يعتزم رفع الطاقة التصديرية لزيت الوقود

صرح مسئول بارز في قطاع النفط العراقي، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده تعتزم رفع الطاقة التصديرية لزيت الوقود من 60% إلى ما لا يقل عن 75%.

وكشف وكيل الوزارة لشئون التوزيع علي معارج البهادلي، في بيان صحفي، عن عقد اجتماع موسع خُصص لمناقشة آليات رفع الطاقة التصديرية لزيت الوقود من 60% إلى ما لا يقل عن 75% وبحث الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وفق الجداول الزمنية المعتمدة، بما يتيح توجيه الكميات المتبقية إلى القطاعات الصناعية.

وذكر أن وزارة النفط تطمح من خلال هذا القرار لإلى" تحقيق إيرادات مالية إضافية تعزز خزينة الدولة".

وأكد أهمية "الالتزام بتنفيذ الخطط المقررة ورفع كفاءة الأداء بما ينسجم مع متطلبات المرحلة وتعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات والدوائر المعنية لضمان تحقيق المستهدفات التصديرية؛ لما لذلك من أثر مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتعظيم الإيرادات".

ويخطط العراق، إلى رفع الطاقات الانتاجية للنفط الخام إلى مستوى 6 ملايين برميل يوميا بحلول العام 2028 وزيادة الطاقة التكريرية في المصافي إلى مليون و250 ألف برميل يوميا، فضلا عن أن وزارة النفط تخطط أيضا لتحويل 40% من معدلات إنتاج النفط الخام إلى منتجات نفطية لاغراض التصدير للأسواق العالمية.