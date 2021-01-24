 الفلبين تسجل 1949 إصابة جديدة.. و53 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة - بوابة الشروق
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الفلبين تسجل 1949 إصابة جديدة.. و53 حالة وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

أ ش أ
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 10:53 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 10:53 ص

سجلت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد، 1949 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و53 حالة وفاة إثر الإصابة بالفيروس التاجي.

وذكرت الوزارة، وفقا لما نقلته صحيفة (فلبين ستار) المحلية، أن حصيلة إصابات (كوفيد-19) المؤكدة، التي سجلتها الفلبين حتى الآن، ارتفعت إلى 513 ألفا و619 حالة.

فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 10 آلاف و242 حالة، كما بلغ عدد المتعافين 475 ألفا و612 شخصا بعد تعافي 7 آلاف و729 شخصا.

وأضافت الوزارة، أن عدد الحالات النشطة أو الأشخاص الذين يخضعون للعلاج أو الحجر الصحي في الفلبين بلغ حتى الآن 27 ألفا و765 حالة.

وتحتل الفلبين المرتبة الثانية في قائمة الدول الأكثر تضررا جراء فيروس "كورونا" في جنوب شرق آسيا بعد إندونيسيا.

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