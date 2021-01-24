 وزير الزراعة: نتواصل مع مستثمرين لضخ مبالغ كبيرة في قطاع الثروة السمكية - بوابة الشروق
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وزير الزراعة: نتواصل مع مستثمرين لضخ مبالغ كبيرة في قطاع الثروة السمكية

أرشيفية
أرشيفية
أمل محمود
نشر في: الأحد 24 يناير 2021 - 2:54 ص | آخر تحديث: الأحد 24 يناير 2021 - 2:54 ص

قال السيد القصير، وزير الزراعة والاستصلاح الزراعي، إن بحيرة مريوط تقع ضمن المشروعات التي يستهدفها مشروع تنمية البحيرات، وأيضًا ضمن محور تعظيم الأصول ورفع كفاءتها بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «on e»، مساء السبت، أنه تم مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات مجتمع مدني في مشروعات قطاع الإنتاج الحيواني ما أدى إلى زيادته.
وأوضح أن الوزراة تمكنت من التواصل مع مجموعة من المستثمرين لضخ مبالغ كبيرة في قطاع الاستزراع السمكي مقابل حق انتفاع مدته حوالي 20 سنة، لافتًا إلى المشروع القومي للبتلو الذي ساهم في رفع معدل الاكتفاء الذاتي من اللحوم إلى 57%.

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