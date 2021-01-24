مترو الأنفاق: حملات أمنية للتصدي للظواهر السلبية بعدد من المحطات

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو عن قيام الإدارة العامة للأمن الداخلي، بحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء كورونا والقضاء على عدد من الظواهر السلبية بالمحطات.



وأوضح بيان للشركة اليوم الأحد أن هذه الحملات تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير النقل المهندس كامل الوزير لتنفيذ خطة الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية وكذلك التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين بالمحطات وداخل القطارات.



وأفادت الشرطة بأن الحملات خلال الأسبوع الماضي استهدفت عدداً من محطات الخط الأول وهي محطات المرج الجديدة والمرج وعزبة النخل والمطرية وعين شمس وسراي القبة ومنشية الصدر وكوبري القبة والدمرداش وغمرة والشهداء والسيدة زينب، فضلاً عن عددٍ من محطات الخط الثاني والثالث للمترو.



واستهدفت الحملة القضاء على كافة الظواهر السلبية داخل مرفق مترو الأنفاق وإحكام السيطرة على حركة الركاب عبر بوابات الدخول والخروج، كما استهدفت تسهيل ركوب المواطنين وعدم الانتظار على الأرصفة لوقت طويل، وكذلك التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة وعدم نزعها داخل القطارات وتوقيع الغرامة الفورية المقررة بخمسين جنيهاً على المخالفين وعمل محضر بمعرفة الشرطة للممتنعين عن دفع الغرامة، وأيضاً التصدي لظاهرة الباعة الجائلين والمتسولين داخل القطارات وضبطهم وتسليمهم إلى شرطة المحطة لعمل محاضر لهم. وأعلنت الشركة أن الحملات خلال الأسبوع الماضي أسفرت عن تسليم ٩٥ بائعاً متجولاً إلى شرطة المترو وعمل محاضر لهم، كما تم عمل محاضر ل٩٤ راكباً لعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامة.