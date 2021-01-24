فرنسا: تسجيل 23924 حالة إصابة جديدة بكورونا و 230 وفاة فى 24 ساعة

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سجلت فرنسا 23924 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي حالات الإصابة إلى 3 ملايين و 26 ألفا و 181 حالة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء. اليوم السبت
وسجلت البلاد 230 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 72877 منذ بداية الجائحة.