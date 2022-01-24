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واشنطن تنصح المواطنين الأمريكيين بتجنب السفر إلى روسيا

أ ش أ
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 9:51 ص

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها من السفر إلى روسيا بسبب التوترات المتصاعدة على طول الحدود مع أوكرانيا.

وقالت الوزارة للمواطنين في بيان حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - "لا تسافروا إلى روسيا بسبب التوتر المستمر على طول الحدود مع أوكرانيا.. فقد تواجهون (مضايقات)، وأن السفارة الأمريكية قد تكون لديها قدرة محدودة على مساعدة المواطنين الأمريكيين".

ودعت المواطنين الأمريكيين لتجنب السفر إلى المنطقة الحدودية (الروسية-الأوكرانية).. مضيفة أن "الوضع على طول الحدود لا يمكن التنبؤ به، وإن هناك توترا متزايدا بسبب احتشاد القوات الروسية والتدريبات العسكرية في المنطقة".


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