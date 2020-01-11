 الهيئة العامة للكتاب: 120 مليون جنيه مبيعات المعرض في دورته السابقة خلال 15 يوما - بوابة الشروق
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الهيئة العامة للكتاب: 120 مليون جنيه مبيعات المعرض في دورته السابقة خلال 15 يوما

إسراء عبدالفتاح
نشر في: الإثنين 24 يناير 2022 - 1:46 ص | آخر تحديث: الإثنين 24 يناير 2022 - 1:46 ص

قال هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على معرض الكتاب، لافتًا إلى أن مبيعات العام السابق وصلت لـ 120 مليون جنيه في 15 يومًا.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الأحد، أن هناك بعض الاقتراحات الجديدة الخاصة بالمعرض هذا الصدد، وتتمثل في البيع الأون لاين، والكتاب الرقمي، والكتاب الصوتي.
واستكمل، أن البيعات التي حققها معرض الكتاب خلال العام الماضي، تم تحقيقها على الرغم من الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة في ظل تفشي فيروس كورونا.
وتابع، أن سوق النشر بصفة عامة تحقق إيرادات كبيرة، معقبًا: «في ناس لسة بتشتري كتب وبتحب تقرأ على الرغم من تواجد الانترنت».
ومن المقرر، أن تنطلق فعاليات الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولى للكتاب، خلال الفترة من 27 يناير إلى 7 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية، بالتجمع الخامس.

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