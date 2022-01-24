شماتكه غير سعيد باتهامه وكوفلت بأنهما السبب في تراجع أداء فولفسبورج

حرص يورج شماتكه المدير الإداري لفريق فولفسبورج الألماني لكرة القدم على دعم المدير الفني فلوريان كوفلت مرة أخرى وانتقد ما يقال بأنهما مسؤولان عن تراجع أداء الفريق في الفترة الحالية.

ولم يحقق فولفسبورح أي انتصار في 11 مباراة في كافة المسابقات، وتراجع للمركز الرابع من القاع في جدول ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) بعد الخسارة أمام لايبزج صفر / 2 أمس الاحد.

وحل كوفلت بديلا لمارك فان بوميل في الخريف وبعد أن استطاع أن يحقق التوازن في الفريق أصبح تحت ضغط دائم ، ونفس الحال شماتكه.

وقال شماتكه لشبكة "سكاي" التليفزيونية اليوم الاثنين :"لدي انطباع أن المشكلة الوحيدة هي مستقبل المدير والمدرب وأننا لا نتحدث بشكل كاف عن الأداء".

وأضاف :"لا نتحدث كثيرا عما يحدث في الملعب. إنه وضع متواضع للغاية وليس مريح لأي شخص- ولكن كلاعب ستعود للمنزل بدون أن تصاب بأذى، تؤدي تدريباتك، وسترحل مجددا".

وقال شماتكه إن "دعم كوفلت مستقر كما كان في الأسابيع السابقة"، ولكنه أكد أيضا أن المباراة المقبلة بعد فترة التوقف الدولي المقرر إقامتها يوم 6 فبراير المقبل أمام جروتر فيورث "نهائية لنا كلنا".

وأوضح :"سواء ما إذا كانت نهائية لفلوريان أم لا سأترك هذا الأمر مفتوحا. ولكن يمكنني التأكيد أنها مباراة في غاية الأهمية، وأيضا لما تبقى من مباريات هذا الموسم".