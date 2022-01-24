كوريا الجنوبية تتجاوز 7 آلاف إصابة يومية بكورونا لليوم الثالث على التوالي

تجاوز عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين 7 آلاف إصابة جديدة لليوم الثالث على التوالي، في ظل الانتشار السريع للمتحور أوميكرون.

وسجلت كوريا الجنوبية 7513 إصابة جديدة، من بينها 7159 إصابة محلية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 741 ألفا و 413، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

كما سجلت كوريا الجنوبية 25 حالة وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 6565 حالة وفاة.

واستقر عدد الحالات الحرجة من مرضي كوفيد-19 عند 418 حالة، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن إجمالي 8ر43 مليون شخص أو 4ر85 % من سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون نسمة تلقوا التطعيم الكامل حتى اليوم، بينما تلقى 24ر25 مليون شخص أو 2ر49% جرعات تعزيزية.