لجنة أطباء السودان المركزية: مقتل شخصين في تظاهرة بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، مقتل مواطنين اثنين خلال مشاركتهما في التظاهرة التي خرجت اليوم الإثنين بولاية الخرطوم، احتجاجا على الانقلاب العسكري.



وقالت اللجنة في بيان عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "المتظاهرين الاثنين قتلا إثر إصابتهما بالرصاص الحي من قبل قوات السلطة الانقلابية خلال مشاركتهما في مليونية 24 يناير بمواكب مدينة الخرطوم".



وأضافت اللجنة: "ما زالت القوات الانقلابية تمارس الوحشية والعنف المفرط بحق المتظاهرين السلميين".



وأوضحت اللجنة: "أن 75 متظاهرا قتلوا منذ الانقلاب الذي قاده العسكر قبل نحو 3 أشهر، وحتى اليوم".



وذكرت وكالة أنباء السودان (سونا) أن تظاهرة اليوم تأتي وسط استمرار بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان (يونيتامس) في مساعيها الرامية لتدعيم سيادة القانون وضمان احترام حقوق الانسان في السودان، وفي هذا الإطار، انعقد اليوم لقاء مع النائب العام حول استمرار التعاون في مضمار تعزيز الحق في التجمع السلمي.



وتأتي المظاهرات رغم إعلان رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن تشكيلة وزارية يوم الخميس الماضي.



ويشهد السودان احتجاجات متكررة وحالة من الاحتقان منذ أكتوبر الماضي، عندما أطاح قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بالحكومة الانتقالية المدنية.