والد الشهيد أيمن إبراهيم: «سعيد إن ابنى مات شهيد واتمنى نفس الموتة»

أعرب والد الشهيد مجند أيمن إبراهيم أبو ناصر، عن سعادته بعد تكريمه، صباح الأحد من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك أثناء احتفالية عيد الشرطة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الأحد، أن الرئيس تقابل معه، صباح الأحد، وسائله عن ما يحتاجه، قائلًا: «قعد يطلب منى إذا كنت محتاج أى خدمة هو ينفذهالى أو محتاج أى حاجة أقوله».

واستكمل، أن الله عز وجل قد اختار نجله مجند أيمن إبراهيم أبو ناصر، لينال الشهادة، متابعًا: « محدش بينول الشهادة غير الناس الجدعان اللى ربنا اختارها تقاتل عن وطنها وبلادها، وأنا سعيد أن أبنى مات شهيد وأتمنى نفس الموتة».

وتابع، أنه سعيد بمشاركته في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورؤيته لما تم من انجازات في هذا العصر، قائلًا: «أنا قولت للريس ربنا يقدركم على إنكوا تاخدوا ثأر هؤلاء الشهداء، وإنى سعيد بحضور فترة رئاسته».