 جماعة الحوثي: وقوع اشتباك مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جماعة الحوثي: وقوع اشتباك مع عدد من المدمرات والسفن الحربية الأمريكية في خليج عدن وباب المندب


نشر في: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:44 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 يناير 2024 - 10:44 م
أعلن المتحدث باسم جناعة الحوثيين، العميد يحيى سريع، وقوع اشتباكُ معَ عددٍ مِنَ المدمراتِ والسفنِ الحربيةِ الأمريكيةِ في خليجِ عدن، وبابِ المندبِ خلال تقديم تلكَ السُّفُنِ الحماية لسفينتينِ تجاريتينِ أمريكيتينِ، معللا: "انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا".

وأضاف سريع، في بيان له منذ قليل، أن عمليةِ الاشتباكِ أسفرت عن إصابةُ سفينةٍ حربيةٍ أمريكيةٍ إصابةً مباشرة، وإجبارُ السفينتينِ التجاريتينِ الأمريكيتينِ على التراجعِ والعودةِ، لافتا إلى وصولُ عددٍ من صواريخِ الحوثي البالستيةِ إلى أهدافِها رغمَ محاولةِ السفنِ الحربيةِ اعتراضَها.

وأشار إلى استخدام جماعة الحوثي، في عمليةِ الاشتباكِ، التي استمرتْ لأكثرَ من ساعتينِ، عدد من الصواريخِ الباليستيةِ.

وأكد أنَّ جماعة الحوثي، تؤكدُ استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ حتى وقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة.

وتابع: "تؤكد القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ على اتخاذِ كل الإجراءاتِ العسكريةِ اللازمةِ ضمنَ حقِّ الدفاعِ المشروعِ عنِ بلدِنا وشعبِنا وأمتِنا، وذلكَ في استهدافِ كل الأهدافِ المعاديةِ الأمريكيةِ والبريطانيةِ في البحرينِ الأحمرِ والعربي".

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