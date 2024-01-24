روسيا بالأمم المتحدة: هجمات أمريكا وبريطانيا على الحوثيين تهدد السلام الدولي

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أدان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بشدة في حديثه أمام مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، بدعم من حلفاء آخرين، على مواقع الحوثيين في اليمن.

وقال لافروف في نيويورك إنه "عدوان غير مبرر" وتهديد مباشر للسلام الدولي.

ودعا لافروف أيضا إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين اقتادتهم حركة حماس من إسرائيل إلى قطاع غزة. كما أيدت روسيا وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب لافروف عن تأييد بلاده لحل الدولتين من أجل إسرائيل والفلسطينيين، وانتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في الحكومة لرفضهم حل الدولتين.

كما انتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رفض الجانب الإسرائيلي.

وقال جوتيريش أمام مجلس الأمن الدولي: "لا يمكن أن تأتي النهاية الدائمة للصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلا من خلال حل الدولتين".

وأضاف: "هذا الرفض، وإنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى صراعا أصبح تهديدا كبيرا للسلام والأمن العالميين".

وترى الولايات المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوروبي أن ثمة ضرورة لحل الدولتين، وبالتالي تزيد حاليا من الضغط على معارضي الخطة.