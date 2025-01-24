وزير الخارجية: مصر تطالب بعملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدًا

قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مصر لديها رؤية ثاقبة تحض وتدفع في تجاه حل جميع المنازعات بالطرق السياسية، مشددا أنه لا توجد أي حلول عسكرية لأي من الصراعات التي تواجه المنطقة، سواء في السودان أو سوريا أو ليبيا أو اليمن.

وأكد خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «صدى البلد»، أنه لا بد من الحلول السياسية والسلمية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية تجاه أزمات المنطقة لا تتوقف، مستشهدا بزيارته إلى بورتسودان مرتين خلال شهر واحد.

وتابع أن مصر تتابع الأوضاع في سوريا وتقف قلبًا وقالبًا مع الشعب السوري في دعم حقوقه في أن تكون هناك عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدًا، وألا تكون سوريا منصة للتهديد لأي دولة من دول الإقليم.

وأضاف أن مصر مع سوريا ووحدتها والشعب السوري وتطلعاته المشروعة، مشددًا أن مصر لن تدخر أي جهد في دعم الشعب السوري لتحقيق آماله في الاستقرار والحرية، قائلا إنه آن لهذا الشعب العظيم بعد طول معاناة على مدار السنوات الماضية؛ بأن ينعم بالاستقرار وأن تكون هناك عملية سياسية شاملة تعكس التنوع العرقي والديني داخل سوريا وتحمي حقوق الأقليات.

وأوضح أن لدى مصر شواغل أمنية تتعلق بألا تكون سوريا مصدرًا لأي عناصر إرهابية ولا تهدد دول الجوار الجغرافي أو دول المنطقة، مضيفا أن هناك اتصالات مع السلطة الانتقالية في سوريا وسلطة الأمر الواقع فيما يتعلق بنقل هذه الشواغل.