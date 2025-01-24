قناة الجزيرة تبث لقطات حصرية ليحيى السنوار

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بث برنامج "ما خفي أعظم" الذي يعرض علي قناة الجزيرة لقطات حصرية كشفت عنها القسام للمرة الأولى ليحيى السنوار قائد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل استشهاده.

وأظهرت اللقطات الحصرية أن السنوار كان فوق الأرض يقود عمليات ضد القوات الإسرائيلية المتوغلة في رفح ومناطق أخرى، بحسب موقع "الجزيرة.نت "الإخباري.

كما أظهرت يحيى السنوار يتنقل في أكثر من منطقة بين الكمائن ويرفع معنويات المقاتلين من كتائب القسام.

وظهر السنوار وهو يجلس أثناء التخطيط لتنفيذ عمليات مع قائد كتيبة تل السلطان في رفح محمود حمدان الذي استشهد معه في رفح.

وبينت اللقطات يحيى السنوار في خطوط الجبهة وهو ينظر الى آلية إسرائيلية تم استهدافها واعطابها في حي تل السلطان برفح.

كما عرض برنامج "ما خفي أعظم" لقطات حصرية سجلتها كاميرا جندي إسرائيلي في غزة توثق عمليات التدمير باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وبث البرنامج أيضاً، لقطات عمليات رصد لكتائب القسام شملت الضابط الأسير لديها حاليا آساف حمامي قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

وعرض البرنامج لقطات حصرية تكشف عنها القسام للمرة الأولى لقائد أركانها محمد الضيف.