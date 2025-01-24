مدام ويب يحصد نصيب الأسد بترشحه لـ6 فئات في جائزة الأسوأ

حصد الفيلم الأمريكي Madame web مدام ويب نصيب الأسد بترشيحه لـ6 فئات ضمن جائزة Razzi التي تمنح لأسوأ الأفلام والترشيحات والفنانين.

الفيلم الذي تقوم ببطولته داكوتا جونسون، حصل على ترشيحات أسوأ سيناريو وأسوأ مخرج وأسوأ ممثلة وأسوأ ممثلة مساعدة وأسوأ فيلم.

ولم يقف الحظ السيئ للفيلم عند هذا الحد، ولكن أعلنت إدارة جوائز الأوسكار إخراجه من قائمة الترشيحات لجائزة أفضل صورة، معتبرين أن مستواه لا يرقى للترشح لهذه الجائزة.

تدور أحداث الفيلم حول شخصية مدام ويب التي تملك القدرة على معرفة كل شيء ورؤية المستقبل، حيث تعيش في مانهاتن ما بين الحاضر والماضي، وبمرور الوقت تُصبح مجبرة على التقرب من ثلاث فتيات للنجاة.