ساندرز يقول إنه سيلتقي مع خصومه إذا انتخب رئيسا للولايات المتحدة

قال بيرني ساندرز، الذى يتنافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطى لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر المقبل، إنه سيلتقي مع خصومه ومن بينهم زعيم كوريا الشمالية كيم جونج اون لكنه سيقوم بعمل أفضل كثيرا من الرئيس الحالي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة (بلومبرج) للأنباء عن ساندرز قوله في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" سيتم بثها كاملة أمس الأحد إن "مقابلة أشخاص خصوم بالنسبة لي، ليس شيئا سيئا ".

وكان ترامب قد التقى مع الزعيم الكوري الشمالي ثلاث مرات، في سنغافورة وفي فيتنام وأخير في يونيو الماضي في المنطقة منزوعة السلاج بين الكوريتين.

وبحث الجانبان العقوبات والبرنامج النووي لكوريا الشمالية ولكن الولايات المتحدة لم تنجح في إقناع كيم بالتخلي عن أسلحته النووية. وتوقفت المفاوضات بين واشنطن وبيونجيانج حاليا كما قرر كيم المضي قدما في الاختبارات الصاروخية.

وأضاف ساندرز "أعتقد، للأسف أن ترامب ذهب للاجتماع بدون اعداد. أعتقد أنها كانت فرصة لالتقاط صورة.. ولم يكن هناك.. العمل الدبلوماسي الضروري لتحقيق نجاح" ولم يتضح إلى أي من الاجتماعات كان ساندرز يشير.

وأضاف ساندرز في جزء من نص المقابلة أذاعته الشبكة "ولكن ليس لدي مشكلة في الجلوس مع خصوم في كل أنحاء العالم

وأضاف ساندرز الذي يرغب في سحب القوات الأمريكية من الخارج إن هناك ظروفا يمكن السماح فيها بالعمل العسكري مثل "التهديدات للشعب الأمريكي".

وأكد أنه يتعين على الولايات المتحدة التدخل إذا حاولت الصين القيام بعمل عسكري ضد تايوان.

وأضاف "يجب أن نوضح لدول العالم أننا لم نقف ساكنين ونسمح بحدوث أي غزو على الإطلاق".

وحقق عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت نصرا كبيرا في المؤتمر الانتخابي بولاية نيفادا أمس السبب ليعزز موقعه كأبرز المرشحين للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين ثان/نوفمبر المقبل .