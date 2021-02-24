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البرازيل تسجل ارتفاعا حادا للإصابات والوفيات اليومية بكورونا

كورونا البرازيل
كورونا البرازيل
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:16 ص | آخر تحديث: الأربعاء 24 فبراير 2021 - 4:16 ص

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيلها 62715 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1386 وفاة ما يمثل ارتفاعا حادا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة - في إحصائية يومية وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد خلال الـ24 ساعة إلى 10257875 حالة، كما بلغت حصيلة الوفيات 248529 شخصا، بنسبة فتك 2.4%.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

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