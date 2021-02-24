الشرطة: لا دليل على أن تايجر وودز كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول وقت الحادث

ذكرت شرطة لوس أنجليس الثلاثاء أنه لا يوجد دليل على أن نجم الجولف، تايجر وودز، الذي نُقل إلى المستشفى عقب تعرضه لحادث سيارة، كان تحت تأثير المخدرات أو الكحول.

وقال قائد الشرطة ، أليكس فيلانوفا، إنه لا دليل على ذلك "حتى الآن".

وبحسب بيان شرطة لوس أنجليس فإن وودز /45 عاما/ تعرض لحادث مروري فردي، وتعرضت السيارة "لأضرار بالغة".

وأفاد بيان شرطة لوس أنجليس التي بدأت التحقيق في الحادث بأنه "بعد انتشاله من بين الحطام تم نقل وودز إلى مستشفى محلي بواسطة سيارة إسعاف".

ولم يتم الكشف بشكل فوري عن أي تفاصيل تخص الإصابات التي تعرض لها وودز الفائز بـ15 لقبا في البطولات الكبرى للجولف.

وذكرت مجلة "جولف دايجست" أن وودز كان في كاليفورنيا لإجراء جلسة تصوير تستمر يومين عقب استضافته على هامش بطولة رابطة محترفي الجولف والتي لم يشارك بها بسبب الإصابة.

وجاءت أخر منافسة خاضها وودز في كانون أول/ديسمبر الماضي وخضع بعدها لجراحة لعلاج في الظهر كانت خامس جراحة في الظهر يخضع لها بشكل عام.

وقال وودز لشبكة "سي بي إس" التليفزيونية الأحد الماضي أنه غير واثق من إمكانية مشاركته في البطولة الكبرى الأولى للموسم ، بطولة الأساتذة في أوجوستا ناشيونال في 8 نيسان/أبريل.