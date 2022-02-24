شعبة صناعة الذهب: المشاركون في معرض نبيو أشادوا بتطور تصاميم المشغولات الذهبية بمصر

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة بغرفة الصناعات المعدنية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، إن مصر بدأت تستعيد مكانتها كمركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمعادن الثمينة والمجوهرات، لا سيما في ظل الخطط الحكومية الداعمة للصناعة، كان آخرها تنظيم معرض «نبيو 2022» الذي ضم كبار مصنعي الذهب؛ لعرض أحدث تصميماتهم من المشغولات الذهبية أمام كبرى الشركات والمستثمرين المصريين والعالميين في القطاع.



وأضاف أن المعرض شهد عقد العديد من الجلسات الفرعية بين كبار مصنعين الذهب في مصر مع المسؤولين الحكوميين من مختلف الجهات؛ للوقوف على التحديات التي تواجههم لتسهيل نفاذ صادراتهم من المشغولات الذهبية إلى مختلف الأسواق التصديرية، بالإضافة إلى إقامة حوارات ثنائية مع الوفود العربية للعمل على استغلال الاتفاقيات التجارية العربية لتنشيط تجارة المشغولات الذهبية والفضية في الوطن العربي.



وأشاد بالجهود الحكومية لتنظيم المعارض والفعاليات التي تمت خلال المعرض الأخير لاستعراض الخطط الحكومية، بالإضافة إلى خطط الشعبة لتطوير وتنمية صناعة الذهب والمجوهرات، بالكشف عن تفاصيل مدينة الذهب التي جاءت إنشائها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لتحويلها من مجرد صناعة قائمة على ورش صغيرة إلى مصانع تدار بأحدث الوسائل التكنولوجية، مع توفير بيئة نموذجية تلبي كل احتياجاتها من المواد الخام، فضلًا عن المدارس الفنية لتدريب وتنمية مهارات الأيدي العاملة، ومتحف ومركز تسوق عالمي لعرض المشغولات الذهبية، مع تقديم كل التسهيلات لحجز الوحدات الصناعية للراغبين الانتقال لها فور بدء أعمالها.



وأشار إلى أنه على الرغم من تنظيم معرض نبيو 2022 في دورته الأولى، إلا أنه نجح في استقطاب كبرى الشركات والمستثمرون العرب والأجانب في صناعة وتجارة الذهب، حيث أبدوا إعجابهم بتصميمات المشغولات الذهبية والمجوهرات المصرية بعد التطورات الجديدة التى تم إدخالها عليها، حتى أصبحت قادرة على منافسة مثيلاتها العالمية، لافتًا إلى أن العديد من الشركات نجحت في إبرام صفقات تصديرية خاصة للدول العربية.



وأوضح أن تنظيم معارض الذهب المتخصصة تتماشى مع توجه الدولة والشعبة بتحقيق قيمة مضافة لصناعة الذهب، بعدم الاعتماد على تصديره في شكله الخام، والتوسع في إنتاج وتصدير المشغولات الذهبية وفق التصاميم العالمية، تماشيا مع استراتجية الدولة لرفع معدلات الصادرات من مختلف المنتجات إلى 100 مليار دولار سنويا، مشيرا إلى أنه وفقا لآخر إحصائيات الشعبة أظهرت أن تعميق صناعة الذهب والمجوهرات يضيف 7 آلاف فرصة عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.



وتابع أن الشعبة ستواصل العمل مع الشعبة العامة لتجارة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية وتجار الذهب، على التوسع في تنظيم معارض المتخصصة في عرض المشغولات الذهبية المصرية، خاصة بالأسواق العالمية من خلال التواصل مع مكاتب التمثيل التجاري لمصر بالخارج لتسهيل إقامته بما يوفر عائد اقتصادي أكبر عن الاكتفاء بإقامتها محليًا، مؤكدا أهميتها في تبادل الخبرات بين المصنعين المحليين والعالميين لمواكبة أحدث التغيرات في صناعة الذهب العالمية، والترويج للمشغولات الذهبية المصرية أمام مختلف الشركات العالمية؛ لتفتح لها أسواق تصديرية جديدة.