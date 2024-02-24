كريم فهمي: «أزمة منتصف العمر» رحلة شاقة لدخول كل بيت دون خدش الحياء

قال الفنان كريم فهمي، إن مسلسل «أزمة منتصف العمر» تجربة مهمة للغاية في مسيرته الفني لا سيما أن موضوع العمل كان شائكًا للغاية.

وفي تصريحات لبرنامج «كل يوم» مع الإعلامي خالد أبو بكر، عبر شاشة «‏ON E‏» مساء ‏الجمعة، أشار إلى تركيز فريق العمل أثناء كتابة السيناريو على الدخول إلى كل بيت مصري دون خدش الحياء، قائلا:«هناك خيط رفيع بين خدش الحياء وعدم خدشه».

وأضاف أن المسلسل أخذ تحضيرًا ووقتًا كبيرًا في كتابة السيناريو، مشيدا بجهود مخرج المسلسل كريم العدل، في عرض السيناريو بشكل رائع.

وأكد أن المسلسل حقق نجاحًا ونسب مشاهدة عالية، وجذب إليه قطاعات كبيرة من الجمهور، معتبرا أن حالة الجدل التي أثارها المسلسل كانت نجاحًا في حد ذاتها.

وأوضح أن «أزمة منتصف العمر» مرحلة يمر بها أي إنسان، لكنها تختلف على حسب الثبات الانفعالي لكل شخص.

وأكد «فهمي» أن موضوع المسلسل لم يكن غريبًا على المجتمع المصري أو المجتمعات الأخرى، قائلا: «هناك أشياء تحدث أكثر من ذلك، والمسلسل لم يروج لأي شيء سيئ، لكن أراد أن يقول أن ما حدث في المسلسل هو خطأ كبير».

وأشار إلى أن الدراما ليست مسئولة عن حل مشاكل المجتمعات، لكنها مرآة للمجتمع، قائلا إن استطاعت الدراما تقديم الحل فالأمر جيد -وإذا لم يكن- فعلى الأقل يجب أن تعرضها بشكل يحترم عقلية الجمهور والمجتمع وتعكس مشاكله، مع الأخذ في الاعتبار أن غرض الفن الأول التسلية، والتي تعد رسالة كبيرة في حد ذاتها.