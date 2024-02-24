‎هنأ أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج المهندس جمال الجروان، القيادتين المصرية والإماراتية على ‏إتمام صفقة رأس الحكمة، التي وصفها بـ«أم الصفقات»؛ نظرًا لحجم السيولة النقدية الضخمة التي ستضخ في السوق ‏المصرية.‎

وقال خلال تصريحات لبرنامج «تحت الشمس» مع الإعلامي أحمد سالم، عبر شاشة قناة «الشمس» مساء ‏الجمعة، إن المجتمع الاستثماري في الإمارات كان يترقب الإعلان عن المشروع منذ فترة، موضحا أن الصفقة تحمل ‏بصمة من القيادتين الحكيمتين‎.‎

وأضاف أن صفقة رأس الحكمة «فريدة من نوعها»، حيث تعد الصفقة الأكبر في تاريخ الاستثمارات الإماراتية، قائلا ‏إن الصفقة على المستوى القصير؛ ستوفر سيولة وتحل مشكلة كانت مستعصية لفترة من الفترات.

وأوضح أن المستثمرين الإماراتيين كانت لهم نظرة إيجابية على منطقة الساحل الشمالي بمصر منذ 5 ‏سنوات، لافتا إلى البدء بمشاريع صغيرة ثم متوسطة، وصولا إلى المشروع الأكبر والأضخم والذي سيكون له نتائج ‏كبيرة على الاقتصاد المصري‎.‎

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الجمعة، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و"شركة أبو ظبي التنموية القابضة" بدولةالإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.