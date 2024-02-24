ضبط شخص بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عاطل بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للعمل بالخارج.

رصدت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله على موقع "فيسبوك" بشأن نصب شخص على بعض المواطنين وتلقى مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون جنيه، مقابل استخراج تأشيرات سفر لهم بالخارج.

بالفحص أمكن تحديد القائم على ذلك النشاط (عاطل – له معلومات جنائية، ومطلوب التنفذ عليه فى قضايا بتهم "نصب وتبديد")، حيث قام المذكور بالنصب والاحتيال على راغبى السفر للعمل بالخارج من خلال تأسيس شركة لإلحاق العمالة بالخارج "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم عقب تسليهم عقود وهمية منسوبة للعديد من الشركات بالخارج، وقيامه عقب ذلك بإغلاق مقر الشركة المشار إليها وهروبه خشية ضبطه.

أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وعثر بحوزته على (عقود عمل بالخارج خالية البيانات منسوبة لعدد من الشركات التجارية بالخارج، كارنيهات وشهادة "مزورين" تحمل بيانات المتهم منسوبة لجهات ومؤسسات مختلفة "وهمية وبألقاب منتحلة"، بطاقة دفع إلكترونى "المستخدمة فى إيداع المبالغ المالية المستولى عليها من ضحاياه"، دفتر إيصالات أمانة، 3 هواتف محمولة "بفحصها تبين احتوائها على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.