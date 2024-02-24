 رئيس البرازيل: ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية لأنها تقتل نساء وأطفالا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيس البرازيل: ما تفعله إسرائيل إبادة جماعية لأنها تقتل نساء وأطفالا

وكالات
نشر في: السبت 24 فبراير 2024 - 3:38 ص | آخر تحديث: السبت 24 فبراير 2024 - 3:38 ص

أصر الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

جاء ذلك بعدما قارن لولا دا سيلفا، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بـ«المحرقة اليهودية».

وقال لولا دا سيلفا خلال فعالية في ريو دي جانيرو، إن «ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل نساء وأطفالا».

وكانت إسرائيل أعلنت لولا دا سيلفا شخصا غير مرغوب فيه بعد إدلائه بتصريحات مماثلة.

وصرح سيلسو أموريم، مستشار الرئيس البرازيلي، بأن قرار إسرائيل إعلان رئيس البرازيل شخصا غير مرغوب فيه هو أمر سخيف، وفق تعبيره.

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