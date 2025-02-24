ختام دورة صحافة الموبايل صحافة الموبايل بواسطة الذكاء الاصطناعي في الإسكندرية

اختتمت لجنه التدريب بنقابة الصحفيين، برئاسة محمد سعد عبد الحفيظ، وكيل نقابة الصحفيين لشئون التدريب وتطوير المهنة، ومدير تحرير جريدة الشروق، اليوم الاثنين، الدورة التدريبية التي عقدت على مدار يومين داخل مقر النقابة الفرعية في الإسكندرية، واستهدفت 45 صحفي من محافظات وسط وغرب الدلتا، حول "صحافة الموبايل بواسطة الذكاء الاصطناعي".

وخلال كلمته قال "عبد الحفيظ": "بفضل الله استطعنا تحقيق طفرة في مجال التدريب بتوفير 2500 فرصة تدريب و120 دورة تدريبية بجانب عدد من الدورات النوعية التي أجريت في المحافظات، ولأول مرة في تاريخ النقابة أن تقوم لجنة من اللجان باستثمار إمكانياتها لتستطيع أن تدر دخلًا للنقابة وتصنع اكتفاء ذاتي بلغ مليون و500 ألف جنيه.

ولفت "عبد الحفيظ" إلى أن اللجنة نجحت في تأسيس مركز تدريب حديث في محافظة الإسكندرية، يضم أجهزة كمبيوتر وكاميرات وشاشة عرض، تمكن الزملاء من الحصول على نفس الدورات التدريبية التي تتم بمقر النقابة العامة في القاهرة، متمنيًا أن يعمل مجلس الإسكندرية على تفعيلة بشكل يعود بالنفع المهني على الزملاء والنقابة ككل.

وأشار "عبد الحفيظ" إلى وجود خطة تدريبية طويلة الأجل لتحويل مركز تدريب نقابة الصحفيين لـ"براند إقليمي" لا يستهدف الصحفيين المصريين فقط، وإنما طلاب أقسام الصحافة بالجامعات، والراغبين في صناعة المحتوى الصحفي أيضًا، واستثمار الدخل الذي يعود من ذلك في توفير منح مجانية، ودورات مدعومة لأعضاء الجمعية العمومية، كما فعلنا خلال الشهرين الماضيين، حيث قدمنا 4 منح استفاد منها 250 صحفي.

وجاءت الدورة التدريببة بحضور كلٍ من: الكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين في الإسكندرية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية: رامي ياسين، وخالد الأمير، وهدى الساعاتي، وبسمة الشريف، وحوالي 45 صحفي، حيث قدم اليوم الأول، المدرب عمر عبد الناصر حول "صحافة الموبايل"، فيما جاءت تدريبات اليوم الثاني حول "الذكاء الاصطناعي" للمحاضر حسام مصطفى.

وخلال كلمته رحب "الطرابيشي"، بأعضاء الجمعية العمومية في المحافظات داخل مقر النقابة الفرعية، مؤكدًا أن المقر مفتوح، ويقدم خدماته للجميع بالعمل مع النقابة العامة لرفع القدرة المهنية من خلال الدورات التدريبية، وكذلك تقديم عدة دورات للزملاء على نفس النمط.

وأضاف رامي ياسين، سكرتير عام النقابة في الإسكندرية، إننا نسعى لتقديم نموذج تدريبي ومحتوي محترف من خلال مركز التدريب، ونعمل مع جميع الزملاء للارتقاء بالمستوى المهني في الإسكندرية والمحافظات، وبالتعاون مع النقابة العامه ولجنه التدريب.

وقال خالد الأمير، وكيل نقابة الصحفيين في الإسكندرية ومسئول مركز التدريب: إنه بالتعاون مع لجنه التدريب بالنقابة العامة جرى تجهيز مركز التدريب ووضع نواة استديو في الإسكندرية، ليكون نقطة انطلاق لتدريب الصحفيين في الإسكندرية والمحافظات المجاورة، بالإضافة إلى تدريب طلاب أقسام وكليات الإعلام، لافتا إلى أن هناك دورة سيجرى عقدها عقب شهر رمضان المبارك حول "المونتاج" لتكون أولى الدورات التدريبية للمركز.