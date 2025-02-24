وزارة الخزانة الأمريكية: فرض عقوبات جديدة على أسطول الظل الإيراني

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قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على أكثر من 30 شخصا وسفينة لدورهم في بيع المنتجات النفطية الإيرانية ونقلها في إطار أسطول الظل التابع لطهران.

وأضافت في بيان، أن العقوبات تستهدف وسطاء نفط في الإمارات وهونج كونج ومشغلي ناقلات ومديريها في الهند والصين ورئيس شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة محطات النفط الإيرانية، وفق وكالة رويترز.

وأوضحت الوزارة أن السفن الخاضعة للعقوبات تنقل عشرات الملايين من براميل النفط الخام بمئات الملايين من الدولارات.

وصرح وزير الخزانة سكوت بيسنت: «تواصل إيران الاعتماد على شبكة غامضة من السفن وشركات الشحن والوسطاء لتسهيل مبيعاتها النفطية وتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار».

وتستند العقوبات إلى تلك التي فرضتها إدارة بايدن.

وتستهدف مثل هذه العقوبات قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني بهدف حرمان الحكومة من الأموال اللازمة لبرامجها النووية والصاروخية.

وتحظر هذه الخطوة بشكل عام على أي أفراد أو كيانات أمريكية القيام بأي أعمال تجارية مع المستهدفين وتجمد أي أصول مملوكة لهم في الولايات المتحدة.