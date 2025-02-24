علقت حركة حماس، على التصريحات المنسوبة للقيادي بها موسى أبو مرزوق، والتي تناولت الموقف من هجوم 7 أكتوبر 2023، وأثارت ضجة على مدار الساعات الماضية

وكان أبو مرزوق، قد نسب إليه القول - في تصريحات لصحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية - أن الدمار الذي لحق بغزة يجعل من غير المقبول الادعاء بأن حماس انتصرت.

وأضاف في التصريحات المنسوبة إليه، إنه لم يكن على إطلاع تفصيلي على خطط هجوم 7 أكتوبر 2023، وأنه ما كان ليوافق عليه لو أدرك العواقب التي ترتبت عليه.

وفي أعقاب هذه التصريحات، قال المتحدث باسم حماس حازم قاسم، في تصريح صحفي، مساء الاثنين، إن الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعياً، مؤكدا أنه لا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال للأرض الفلسطينية.

وأضاف متحدث حماس، أن التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة.

وأشار إلى أن سلوك الاحتلال العدواني والتدميري في كل حروبه ضد شعوب المنطقة هو السبب في الدمار الذي لحق بقطاع غزة وهو الآن يكمل سياسة التدمير في الضفة الغربية.

وتابع: «ستبقى المقاومة بكل أشكالها حقا مشروعاً لشعبنا حتى التحرير والعودة، وستظل ملحمة السابع من أكتوبر نقطة في فارقة في تاريخ كل الشعوب المحتلة، ونقطة تحول استراتيجي في مسار النضال الوطني الفلسطيني».