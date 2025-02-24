جنايات بورسعيد: محاكمة المتهمة بمحاولة قتل ابنها للتربح بصوره على الدارك ويب

قررت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الأولى برئاسة المستشار أيمن سليمان بدر وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الرؤوف قبطان ،واحمد عبد الظاهر الجمال، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، تأجيل نظر القضية رقم 1143 لسنة 2024 كلى بورسعيد، والمتهم فيها كل من "هويدا ث"، والمتهم "علي.أ.م" كويتي الجنسية، إلى جلسة 3 أبريل القادم.

ورفضت هيئة محكمة جنايات بورسعيد ادعاء دفاع المتهمة بعدم اتزانها نفسيا وعدم مسئوليتها عن تصرفاتها.

جاء ذلك وسط إجراءات أمنية مشددة، بقاعةرقم 4 جنايات وحضور المتهمة وقد بدا عليها الهدوء وحالة من الاطمئنان مرتدية كمامة لإخفاء وجهها، وأمرت هيئة محكمة جنايات بورسعيد بمنع تصوير وسائل الإعلام لوقائع الجلسة.

تعود أحداث القضية إلى شهر أبريل 2024 للمحضر المقيد برقم 3593 لسنة 2024 دائرة قسم شرطة حي الزهور، وقيام المتهمة وهي مطلقة بتأجير مكان الواقعة عبارة عن وحدة سكنية بمنطقه مساكن الضواحي الشعبية، لتصوير مقاطع فيديو تمثل عملية قتل ابنها سامي البالغ من العمر 10 سنوات، وذلك بهدف بيعها للتربح من شبكة الإنترنت عبر موقع الدارك ويب، وذلك بالتواصل عبر موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك مع المتهم في القضية الشهيرة بالاتجار بالبشر بشبرا الخيمة.