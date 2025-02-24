موسكو: روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة

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أكد رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، أن روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة.

وكتب دميترييف على حسابه عبر منصة "إكس" اليوم الاثنين: "روسيا منفتحة على التعاون الاقتصادي الأمريكي الروسي، وتعتقد أن مثل هذا التعاون هو أمر أساسي لزيادة استدامة الاقتصاد العالمي"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وجرت محادثات روسية- أمريكية رفيعة المستوى في العاصمة السعودية الرياض، يوم الثلاثاء الماضي.

وكما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، فقد اتفق الطرفان على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون بالكامل بين روسيا والولايات المتحدة وتوسيعه إلى مجالات جديدة ذات اهتمام مشترك.

وفي أعقاب المحادثات، أفاد دميترييف أنه عرض على زملائه الأمريكيين جدولا يتضمن تقييما ماليا لخسائر الشركات الأمريكية من مختلف قطاعات الاقتصاد بسبب خروجها من السوق الروسية.









