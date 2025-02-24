أمين عام الأمم المتحدة يعرب عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد أعمال العنف من قبل المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية.

وبحسب ما نشرته وكالة «فرانس برس»، قال جوتيريش أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «إنني أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة من قبل المستوطنين الإسرائيليين والانتهاكات الأخرى، فضلاً عن دعوات الضم».

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، اعتزامه نشر دبابات في مدينة جنين، مضيفًا أنه يوسع نطاق عملياته في شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ 20 عامًا.

ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» العبرية، عن جيش الاحتلال قوله إنه «بالإضافة إلى الدبابات، تم نشر قوات من وحدتي دوفدوفان وناحال في المنطقة».

فيما أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بالاستعداد للبقاء فترة أطول بمخيمات الضفة حتى العام المقبل، مضيفًا أن الجيش وسع عمليته في شمال الضفة وبدأ العمل في قباطية.

وقال كاتس في تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام عبرية: «لن نسمح لسكان مخيمات الضفة الغربية بالعودة إليها»، مشيرًا إلى «إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس».

وأفاد فلسطينيون، بأن عدة دبابات تابعة لجيش الاحتلال، شُوهدت خارج مدينة جنين بالضفة الغربية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها نشر وحدات مدرعة في المنطقة منذ سنوات.

وأكد جيش الاحتلال، في بيان، نشر دبابات في الضفة الغربية، مع توسيعه لعمليته الجارية في مدينة ومخيم جنين، وفقًا لموقع «تايمز أوف إسرائيل».



