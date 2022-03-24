الوكالة الدولية للطاقة الذرية: إخماد أربعة حرائق بالمنطقة المحظورة حول تشيرنوبل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الأربعاء إنه تم إخماد عدة حرائق في المنطقة المحظورة حول محطة تشيرنوبل لكن بعضها لا يزال مشتعلا.

وأوضح الأمين العام للوكالة رافائيل جروسي أنه تم إخماد أربعة حرائق.

وقال البرلمان الأوكراني في وقت سابق من الأسبوع إن هناك سبعة حرائق مشتعلة في المنطقة التي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين والتي من المرجح أن تكون ناجمة عن قصف روسي أو حريق متعمد.

وتخضع المنطقة المحيطة بالمفاعل النووي، موقع أسوأ حادث نووي مدني على الإطلاق، للسيطرة الروسية منذ الأيام الأولى للحرب.

وأعرب جروسي عن قلقه البالغ إزاء الوضع في أوكرانيا، وشدد على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتقديم المساعدة التقنية للتشغيل الآمن للمحطات النووية في البلاد، بما في ذلك عن طريق إرسال خبراء إلى المواقع.