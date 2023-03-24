بعد أن تحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى معيار لقياس نجاح وفشل الأعمال الفنية، وأصبح "تصدر التريند" هو شهادة الاعتراف بنسب المشاهدة الكبيرة الذي يحققه المسلسل أو الفيلم أو البرنامج في نظر كثيرين، حرص عدد كبير من صناع الدراما والمسلسلات المشاركة في الماراثون الرمضاني هذا العام، ربما الغالبية العظمي منهم، على إصدار بيانات صحفية، أو كتابة منشورات عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تؤكد تصدر أعمالهم التريند عقب طرحها مباشرة سواء مسلسلات أو برامج تليفزيونية أو أغاني.



من بين هؤلاء الفنان رامز جلال الذي احتفي بتصدر أولي حلقات برنامج المقالب الخاص به" رامز نيفر إند" التريند، والذي كان بطلها الفنان محمد رمضان، وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا وربنا يتمها علي خير ويكملها بالستر، الحمد لله تريند رقم 1 على تويتر، والله المستعان.



بينما أصدر صناع مسلسل "حضرة العمدة" بطولة الفنانة روبي بيانا صحفيا للإحتفاء بتصدر التريند جاء فيه ما يلي:

حصد مسلسل «حضرة العمدة» الذى تقوم ببطولته النجمة روبي، وينافس بقوة خلال السباق الدرامي الرمضانى الحالي، على إشادات واسعة من قبل الجمهور، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بالتزامن مع انطلاق أولى حلقاته؛ ما جعله يتصدر مؤشرات البحث على موقع جوجل العالمي والسوشيال ميديا، خاصة أن أحداث الحلقة الأولى جاءت مليئة بالإثارة والتشويق والغموض.



كما احتفل الفنان عمرو دياب أيضا بتصدره التريند بأغنيته الترويجية "شكرا من هنا لبكره"، وأصدر المكتب الإعلامي الخاص به بيانا صحفيا جاء فيه:

تصدر الفنان عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد نصف ساعة فقط من طرح أغنية "شكرا من هنا لبكره".



الأغنية من كلمات نصر الدين ناجي، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.



الأغنية تمثل رسالة شكر لكل من ساهموا في دعمنا طوال حياتنا وهي الفكرة التي عبرت عنها الأغنية وكذلك الصورة حيث تخلل الإعلان مشاهد بين الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الأصدقاء.



وظهر في الإعلان محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، بمشاركة عائلته كدليل على دعمهم له في مشواره.



من جانبها، احتفلت المذيعة أسما إبراهيم بتصدر حلقة الفنانة رانيا يوسف في برنامجها "حبر سري" التريند، وهي الحلقة التي اضطرت لعرضها الليلة الأخيرة من شهر شعبان، بعد أن أعلنت المذيعة بسمة وهبة استضافتها للفنانة رانيا يوسف في أولى حلقات برنامجها" العرافة"، فسعت أسما لتحقيق السبق، وعرضت حلقتها أولا.



ثم أصدرت بيانا بدورها جاء فيه: تصدرت الحلقة الأولي من برنامج حبر سري تريند تويتر فور عرضها مساء اليوم على شاشة القاهرة والناس، بعد تصريحات رانيا يوسف الجريئة حول فستان البطانة، والفنانة نادية الجندي وغيرها من الأمور الأخرى.



وطال الأمر أعمالا أخرى كثيرة، فاحتفل صناع مسلسل ضرب نار بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي بتصدرهم التريند، وكذلك صناع مسلسل" عملة نادرة" بطولة الفنانين نيللي كريم وجمال سليمان وأحمد عيد، وغيرهما من المسلسلات.



واحتفلت الشركة المنتجة لمسلسل" الأجهر" بطولة عمرو سعد بتعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي المشيدة بالمسلسل.