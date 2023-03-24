قالت الفنانة يسرا، إن المرأة بطبيعتها الإنسانية قوية في كل الأحوال، معقبة: «المرأة قوية.. الست لما بتعوز حاجة بتعملها ».

ووصفت يسرا خلال لقائها ببرنامج: «عاصمة الفنون» على شاشة القاهرة الإخبارية مساء الخميس، الفترة الحالية التي تعيشها المصرية؛ بـ «المنصفة جدا»، على صعيد القرارات السياسية، مستندة في رأيها إلى الامتيازات التي تحظى بها المرأة على مدار الأعوام الماضية من تولي مناصب قيادية كبرى في الدولة.

وأكدت يسرا أن الفن المصري؛ استطاع أن يربط ويوحد الدول العربية من المحيط إلى الخليج على مدار مئة عام من تاريخه من خلال الإجماع على حب أسماء كبيرة مثل السيدة أم كلثوم وعبد الحليم حافظ، مضيفة: «يوجد حب عظيم في كل الدول العربية للفن واللهجة المصرية».

وأشادت بالتطور الذي حدث على الصعيد الفني في الدول العربية على مدار السنوات الماضية، لافتة إلى مساهمة التطور التكنولوجي على إتاحة فرص تمثيلية، لم تكن حاضرة من ذي قبل، قائلة: «اللي عاير يمثل حاليا؛ بيفتح تطبيق على الموبايل، ومن خلال السوشيال ميديا بيمثل».

وأكدت أن الله تعالى منح مصر هبة ربانية خاصة، معقبة: «ربنا ميزها بطعم مختلف ومذاق خاص الجميع في مختلف الدول العربية بيحبه»، مؤكدة أن النجاح الذي حققته على مدار تاريخها الفن؛ لم يكن سقف طموحها، متابعة: «لو أنا وصلت إلى مرحلة نجاح وتصورت (أن يا أرض اتهدي ما عليك أدي)؛ أبقى ست غبية، وأنا لن أسمح لنفسي أكون غبية» حسب تعبيرها.