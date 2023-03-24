الأهلي يكشف موعد طرح تذاكر مباراة الهلال السوداني في دوري الأبطال

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كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن الموعد المبدئي لطرح تذاكر مباراة الفريق الأحمر أمام الهلال السوداني، في إطار منافسات مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف فريق الأهلي نظيره الهلال السوداني على ستاد القاهرة، يوم السبت 31 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

وقال سعد شلبي في تصريحات تليفزيونية: «لجنة المباريات بالنادي الأهلي عقدت اجتماعًا مساء الخميس، وحددنا توزيع تذاكر الجماهير في مباراة الأهلي والهلال السوداني».

وأضاف: «سيكون هناك 36 ألف مشجعا في الدرجة الثالثة ما بين شمال واليمين، و10 آلاف مشجعًا في الدرجة الثانية، فيما سيتواجد 1000 مشجعًا في المقصورة الأمامية».

وتابع المدير التنفيذي للأهلي: «وهناك 126 مشجعًا في المقصورة الرئيسية، وتم تحديد 100 تذكرة لجماهير الفريق السوداني».

وأوضح: «إدارة الأهلي حريصة على التفاوض مع شركة تذكرتي وستادات بشأن أسعار تذاكر المباراة، لكي نصل لأفضل سعر ممكن».

وأتم: «وحددنا يوم الأحد المقبل موعد مبدئي لطرح تذاكر مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني، وندعو جمهور الأهلي من الآن سرعة استخراج الفان أي دي لكي يكون لديهم فرصة حضور المباراة»