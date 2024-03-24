تعمير مطروح: بدء اختبارات واستلام أول مرحلة من طريق سيوة الجديد

قال الدكتور آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي، إنه جار بدء أعمال الاختبارات والاستلام الابتدائي للقطاع الثالث من طريق سيوة مرسى مطروح الخرساني الجديد، والذي يبلغ طوله 50 كيلو متر، وبتكلفة 430 مليون جنيه.

وأوضح رئيس جهاز تعمير وتنمية الساحل الشمالي الغربي بمطروح،

أنه جار عمل الاختبارات النهائية للاستلام الابتدائي لأول 50 كيلو متر من طريق مطروح سيوة الخرساني الجديد، من خلال لجنة موسعة من الهيئة العامة للطرق والكبارى، وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي واستشاري المشروع، ومهندسين الإشراف، ومهندسي الشركات المنفذة، موضحا أن القطاع المستهدف هو القطاع الثالث.

وأكد أن القطاع الثالث بالطريق الخرساني الجديد، كان قبل التطوير وإعادة التخطيط والرصف من أكثر القطاعات تسجيلا لحوادث على الطريق الأسفلتي، في المسافة الواقعة من الكيلو 100 حتى الكيلو 150 تجاه مطروح.

وأشار إلى أن الطريق الجديد بعرض ثلاثة حارات من الخرسانة وطبانات يمين وشمال الطريق من الخرسانة، وبأعلى مواصفات تصميمية طبقا للكود المصري، وتكلفة استثمارية 430 مليون جنيه للقطاع وسيتم دخول الافتتاح قريبا للعمل وتحويل الاتجاه القادم من مدينة سيوة تجاه مدينة مطروح.