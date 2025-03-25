مجلس التعاون الخليجي يدين إنشاء الاحتلال الإسرائيلي وكالة لتهجير الفلسطينيين من غزة

أعرب جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، عن إدانته واستنكاره الشديدين لإعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

كما دان "البديوي"، في بيان اليوم، المصادقة على فصل 13 حيا استيطانيا غير قانوني في الضفة الغربية تمهيدا لشرعنتها كمستوطنات استعمارية.

واعتبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن هذا الإعلان يشكل انتهاكا سافرا لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، وتهديدًا خطيرا للأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد على تضامن مجلس التعاون الكامل والثابت مع الشعب الفلسطيني في مواجهة هذه التصرفات غير الإنسانية وغير القانونية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وشدد على أهمية التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والالتزام التام بقرارات الشرعية الدولية، وبمبدأ حل الدولتين وفق حدود عام 1967، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.